İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU DENETİMİ - Son Dakika
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İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU DENETİMİ

06.09.2022 22:33
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU DENETİMİ

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 'Narkotik Dar Alan' denetimleri yapıldı.

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 'Narkotik Dar Alan' denetimleri yapıldı. Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ndeki denetimlere İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak 'Narkotik Dar Alan' denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, kontrol noktasında araçlar ve motosikletler durduruldu. Sürücü ve yolcuların ise üst araması yapılarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Narkotik Dar Alan' denetimlerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. Aktaş, ekipler ile birlikte Sarıgöl sokaklarında dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

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Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Zafer Aktaş, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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