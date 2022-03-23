İstanbul güne yağmurla uyandı - Son Dakika
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İstanbul güne yağmurla uyandı

23.03.2022 07:44

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Sabah kayda geçen trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçüldü.

Megakent'te etkisini göstermesi beklenen yağmur sabah saatlerinde yağmaya başladı. Yağan yağmur nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu.

Yüzde 49 olarak ölçüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulamasına yansıyan bilgilere göre trafik yoğunluğunun yüzde 49 olduğu görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul güne yağmurla uyandı
İstanbul güne yağmurla uyandı
İstanbul güne yağmurla uyandı

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İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul güne yağmurla uyandı - Son Dakika


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