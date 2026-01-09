İstanbul Havalimanı'nda Rekor Yolcu Sayısı - Son Dakika
İstanbul Havalimanı'nda Rekor Yolcu Sayısı

09.01.2026 17:49
2025'te İstanbul Havalimanı 84.4 milyon yolcu ve 549 bin uçuş gerçekleştirdi.

İSTANBUL Havalimanı 2025 yılında 84 milyon 406 bin 50 yolcuya hizmet verirken 549 bin 316 uçuş gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili olarak havalimanının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2025 yılında, neredeyse Türkiye nüfusu kadar yolcu ağırladık. iGA İstanbul Havalimanı'nda 84.406.050 yolcuya ev sahipliği yaptık ve 549.316 hava trafiği hareketi kaydettik. Bu olağanüstü başarı, yolcularımızın güvenine ve meslektaşlarımızın ve tüm paydaşlarımızın özverisine, iş birliğine ve mükemmelliğine bir kanıt niteliğindedir. Birlikte, seyahatin geleceğini şekillendirmeye devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

