İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına çıkışı yasak çok sayıda ilaç ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına çıkışı yasak çok sayıda ilaç ele geçirildi

10.08.2022 12:22

İstanbul Havalimanı'nda Rusya uyruklu bir yolcudan Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanan 1350 ilaç ile 15 sahte oturum kartı ve 4 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda Rusya uyruklu bir yolcudan Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanan 1350 ilaç ile 15 sahte oturum kartı ve 4 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 8 Ağustos'ta durumundan şüphelendikleri Rusya vatandaşı Mılana A'yı durdurarak arama yaptı.

Şahsın üst ve bagaj aramasında, Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanmış 1350 film kaplı ilaç, 15 sahte oturum kartı ve 4 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Ekiplerce İl Göç İdaresine teslim edilen şüpheli, sınır dışı edildi.

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Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Sağlık Bakanlığı, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına çıkışı yasak çok sayıda ilaç ele geçirildi - Son Dakika

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