İstanbul hrant dink mezarı başında anıldı - Son Dakika

İstanbul hrant dink mezarı başında anıldı
6 saat önce
HRANT Dink, öldürlüşünün 13.yılında mezarı başında anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:23 Kaynak: DHA
HRANT Dink, öldürlüşünün 13.yılında mezarı başında anıldı.
Şişli'de 19 Ocak 2007 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için saat 12.00'de Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Eşi Rakel Dink, oğlu Arat Dink, kardeşi Orhan Dink ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Hrant Dink'in mezarına çiçekler konuldu, dualar edildi.
Son Dakika Ekrem İmamoğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı Kayınbiraderinin eşiyle ilişkisi olduğunu öne süren kayınpeder, damadını öldürdü Kadıköy'de annesi ve eşini silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi