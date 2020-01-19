İstanbul hrant dink mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul hrant dink mezarı başında anıldı - Son Dakika

İstanbul hrant dink mezarı başında anıldı

6 saat önce

HRANT Dink, öldürlüşünün 13.yılında mezarı başında anıldı.

HRANT Dink, öldürlüşünün 13.yılında mezarı başında anıldı.

Şişli'de 19 Ocak 2007 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için saat 12.00'de Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Eşi Rakel Dink, oğlu Arat Dink, kardeşi Orhan Dink ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Hrant Dink'in mezarına çiçekler konuldu, dualar edildi.

İstanbul hrant dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:23 Kaynak: DHA
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