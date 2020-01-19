İstanbul hrant dink mezarı başında anıldı - Son Dakika

HRANT Dink, öldürlüşünün 13.yılında mezarı başında anıldı.

Şişli'de 19 Ocak 2007 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için saat 12.00'de Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Eşi Rakel Dink, oğlu Arat Dink, kardeşi Orhan Dink ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Hrant Dink'in mezarına çiçekler konuldu, dualar edildi.