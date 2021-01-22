İstanbul Kadılığı Dairesi müftülük tarafından yeniden ihya edildi - Son Dakika

İstanbul Kadılığı Dairesi müftülük tarafından yeniden ihya edildi

22.01.2021 13:27
İstanbul Kadılığı Dairesi müftülük tarafından yeniden ihya edildi, System.String[]

Fatih'in Süleymaniye Mahallesi'nde müftülük bahçesinde bulunan ve çıkan yangınlarla yıkılan İstanbul Kadılığı Dairesi aslına uygun olarak ihya edildi.

Fatih'in Süleymaniye Mahallesi'nde müftülük bahçesinde bulunan ve çıkan yangınlarla yıkılan İstanbul Kadılığı Dairesi aslına uygun olarak ihya edildi.

İstanbul Müftülüğü'nde düzenlenen açılış törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, eski İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve davetliler katıldı.

Törende konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, yeniden yapılan binanın 1826'da Sultan 2. Mahmud'un emri ile Yeniçerilerin merkezi iken Bab-ı Meşihat'e yani Şeyhülislamlık makamına dönüştüğünü bildirdi.

Binanın 1926'da geçirdiği yangın sonrası kullanılamaz duruma geldiğini ifade eden Maşalı, Diyanet İşleri Başkanlığının kurulmasıyla binanın İstanbul Müftülüğüne devredildiğini aktardı.

Binanın Kadı Konağı olarak hizmet verdiğini, müftülük tarafından kullanılan binanın ise Fetva Makamı olduğunu anlatan Maşalı, "2018'de Hasan Kamil Yılmaz hocamızın müftülüğü döneminde tarihi binanın yeniden ihyası için çalışmalar başlatıldı. Hocamın başlattığı bu hizmeti tamamlamak bir talebesi olarak bana nasip oldu. Müftülük binası olarak kullandığımız Fetvahane binası da 1982'de bir yangın geçirdi ve yeniden inşa edildi. Ancak bina aslına uygun inşa edilmemiş. Biz bu binayı da aslına uygun şekilde ihya etmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul Vali Yardımcısı Özyiğit de yaptığı konuşmada kadılık müessesesinin Osmanlı Devleti'nde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Osmanlı'nın üç kıtada hüküm sürmesinde sistemi ayakta tutanın kadılar olduğunu dile getiren Özyiğit, "Kadılar özel olarak yetiştiriliyor ve mutlaka merkezden atanıyor. Yerel kadılık yok. Kadılar Müslüman ama tamamına yakını Türk soylu. Diğer idari birimlerde devşirme kullanılsa da kadılıkta pek kullanılmamış. Bugünkü kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın önemli görevlerini kadılık yürütüyor. Bunu yanı sıra dini görevleri de var." ifadelerini kullandı.

Eski İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın yaptırdığı duanın ardından kurdele kesilerek bina hizmete açıldı.

Hasan Kamil Yılmaz, Müftülük, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Kadılığı Dairesi müftülük tarafından yeniden ihya edildi - Son Dakika


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