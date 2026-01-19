İstanbul Kent Üniversitesi Kick Boks\'ta Başarı Elde Etti

İSTANBUL Kent Üniversitesi sporcuları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 15–18 Ocak tarihleri arasında Burdur'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etti.

92 üniversiteden 495 sporcunun katıldığı organizasyonda İstanbul Kent Üniversitesi sporcuları bireysel ve takım kategorilerinde kürsüye çıktı. Turnuva sonunda sporcular Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılma hakkı kazanırken, Kick Light branşında kadınlar ve erkeklerde Türkiye üçüncülüğü kupası üniversiteye verildi.

Şampiyonada derece alan sporcular şöyle:

"Görkem Damar – Full Contact 91 kilo Türkiye şampiyonu

"Sena Amine Nur Özgen – Kick Light 65 kilo Türkiye şampiyonu

"Hilal Orhan Kurt – Kick Light 94 kilo Türkiye şampiyonu

"Neşet Korkmaz – Kick Light 57 kilo Türkiye üçüncüsü

"Ali Osman Sırma – Kick Light 89 kilo Türkiye üçüncüsü"

Üniversiteden yapılan açıklamada, sporcuların ve Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü ekibinin tebrik edildiği, spor faaliyetlerinin planlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.