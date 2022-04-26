İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

26.04.2022 10:11
İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesör soruşturması kapsamında, aralarında halen görevde olan askerlerin de olduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesör soruşturması kapsamında, aralarında halen görevde olan askerlerin de olduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul başta olmak üzere 16 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesör soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak aranan ve ayrıca aynı ankesörlü kart ile arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan şüpheliler tespit edildi.

KAPATILAN ASKERİ ÖĞRENCİLERİ DE VAR

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 4 kapatılan askeri okul öğrencisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu ihraç edilen 1 astsubay, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu ve görevde olan 3 astsubay, 19 kapatılan askeri okul öğrencisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 20 kapatılan askeri okul Öğrencisi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 2 sivil şahıs olmak üzere toplam 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli (25 İstanbul) 16 farklı ilde 53 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.


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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel iletişim modeli yöntemiyle aranan ve aynı... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel iletişim modeli yöntemiyle aranan ve aynı... Son dakika haber: Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı Son dakika haber: Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, İstanbul, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika
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