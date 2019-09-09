Son Dakika Haberleri: İstanbul Modern’de Canan Tolon sergisi açıldı
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İstanbul Modern’de Canan Tolon sergisi açıldı

11 dakika önce

Canan Tolon'un 1980'li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikimi İstanbul Modern'de izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Modern’de Canan Tolon sergisi açıldı, System.String[]

Canan Tolon'un 1980'li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikimi İstanbul Modern'de izleyiciyle buluşuyor. Sergi, sanatçının çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor.

İstanbul Modern, Canan Tolon, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:05 
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