İstanbul Modern’de Canan Tolon sergisi açıldı
11 dakika önce
Canan Tolon'un 1980'li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikimi İstanbul Modern'de izleyiciyle buluşuyor.
Canan Tolon'un 1980'li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikimi İstanbul Modern'de izleyiciyle buluşuyor. Sergi, sanatçının çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:05
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