Son Dakika Haberleri: İstanbul - Motosikletle Gelip Otomobili Ateşe Verdiler

İstanbul - Motosikletle Gelip Otomobili Ateşe Verdiler

1 saat önce

Kundakçılar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul - Motosikletle Gelip Otomobili Ateşe Verdiler, System.String[]
Kundakçılar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Ataşehir'de motosikletle gelen iki kişi park halindeki otomobili kundakladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişi park halindeki bir otomobile önce zarar verdi. Daha sonra aracın motor kısmına yanıcı madde atarak olay yerinden kaçtı. Otomobilin yandığı gören bir vatandaş aracı söndürmek için hortumla söndürmeye çalıştı. Alevler büyümeden aracı söndüren vatandaş durumu polis ekiplerine ve aracının sahibine haber verdi. Polis ekipleri aracı kundaklanan Nail Kundakçı'dan bilgi alarak olay yerinde çalışma yaptı

"OTOMOBİLİMİ 40 BİN LİRA YENİ ALMIŞTIM"

Kundaklanan aracının sahibi Nail Kundakçı, "Gece saatlerinde uyurken akrabalar yangın olduğunu söyledi. Olay yerine gelerek arabamın yandığını gördüm, Yeni almıştım aracımı. Şu an aracım kullanılmaz hale geldi. Lütfen yetkili kişiler aracımı yakan iki kişiyi bulsunlar. Ben bu otomobilimi zor şartlarda satın aldım. Aracımın piyasa değeri 45 bin TL" diye konuştu.

ALACAK VERECEK MESELESİ ÇIKTI

Güvenlik kamerasından yola çıkan polis, bir kişiyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan kişi ile Nail Kundakçı arasında alacak verecek meselesi olduğu belirlendi. 

Görüntü Dökümü

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-Kundaklama anı (güvenlik kamerası)

-Otomobilden detaylar

-Yangına hortumla müdahale edilmesi

-Polis ekiplerin araştırması ve çalışması

-Zırhlı polis aracı

-Aracın sahibiyle röp.

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:32 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
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