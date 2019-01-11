Son Dakika Haberleri: İstanbul- Oyuncu Deniz Çakır Adliye Çıkışı Açıklama Yaptı

İstanbul- Oyuncu Deniz Çakır Adliye Çıkışı Açıklama Yaptı

28 dakika önce

İstanbul- OYUNCU DENİZ ÇAKIR ADLİYE ÇIKIŞI AÇIKLAMA YAPTI (aktüel görüntü)Haber: Özden ATİK-İstanbul DHAOyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İstanbul- OYUNCU DENİZ ÇAKIR ADLİYE ÇIKIŞI AÇIKLAMA YAPTI (aktüel görüntü)

Haber: Özden ATİK-İstanbul DHA

Oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Çakır, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen hiçbirşeyi yapmadım. Suçlamalar benim bugüne kadar duruşuma ters" dedi.

Çakır, güvenlik kamerası görüntülerinin savcılığa sunulduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:50 Kaynak: DHA

İstanbul Adliyesi, Deniz Çakır, İstanbul, Güncel
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