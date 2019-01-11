İstanbul- Oyuncu Deniz Çakır Adliye Çıkışı Açıklama Yaptı
28 dakika önce
İstanbul- OYUNCU DENİZ ÇAKIR ADLİYE ÇIKIŞI AÇIKLAMA YAPTI (aktüel görüntü)Haber: Özden ATİK-İstanbul DHAOyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.
İstanbul- OYUNCU DENİZ ÇAKIR ADLİYE ÇIKIŞI AÇIKLAMA YAPTI (aktüel görüntü)
Haber: Özden ATİK-İstanbul DHA
Oyuncu Deniz Çakır
, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan
'daki İstanbul Adliyesi
'ne geldi. Çakır, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen hiçbirşeyi yapmadım. Suçlamalar benim bugüne kadar duruşuma ters" dedi.
Çakır, güvenlik kamerası görüntülerinin savcılığa sunulduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:50 Kaynak: DHA
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