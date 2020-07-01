İSTANBUL-Pandemide temizliğe dikkat çekmek için elinde fırça ile sahaya indi - Son Dakika

Pandemide temizliğe dikkat çekmek için elinde fırça ile sahaya indi

İSTANBUL, (DHA)- Ümraniye'nin cadde ve sokaklarında temizlik çalışmaları gündüz olduğu gibi gece de sürerken, pandemi sürecinde temizliğin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, son günlerde artış gösteren koronavirüs vakaları ve temizliğe dikkat çekmek için temizlik işçileri ile birlikte sokakları yıkadı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da hem koronavirüs vakalarına dikkat çekmek hem de temizliğin önemini hatırlatmak amacıyla gece yarısı temizlik işçileri ile çalışmalara katıldı. Esenevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde çalışma yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmasına katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, tulumu giydikten sonra eline fırçayı alarak temizlik yaptı. Belediye Başkanı Yıldırım'ın elinde fırça ile temizlik yaptığını gören vatandaşlar, alkışlayarak Başkan Yıldırım'ı destekledi.

Temizlik işçileri ile birlikte caddeyi yıkayan Başkan Yıldırım, 'Gecenin bu saatinde Ümraniye caddelerinde temizlik çalışması yapıyoruz, sabunlu suyla caddeleri yıkıyoruz. Biliyorsunuz virüs bitmedi henüz. Hijyene dikkat, maskeye dikkat ve mesafeye dikkat diyoruz. Virüse karşı böyle kendimizi korursak, inşallah eskisinden daha iyi olacağız. Ayrıca Ümraniye halkı da çekirdek kabuğunu, sigara izmaritini çöp kutusuna atarak daha temiz bir Ümraniye'nin var olmasına katkı sağlayacak' şeklinde konuştu.

Başkan Yıldırım'ı alkışlarla destekleyen vatandaşlar, bu süreçte herkese büyük sorumluluk düştüğünü kaydettiler.