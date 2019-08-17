İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ BİNA MÜHÜRLENDİ
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Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-İSTANBUL-DHASancaktepe'de patlamanın meydana geldiği bina polis ekiplerinin çalışmasını ardından belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:53 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-İSTANBUL-DHA Sancaktepe
'de patlamanın meydana geldiği bina polis ekiplerinin çalışmasını ardından belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Daire sahibi Hasan Öner
polis eşliğinde patlamanın meydana geldiği daireye girerek özel eşyalarını aldı. Zabıta
ekipleri binanın etrafına demir bariyerler koyarak vatandaşları uzaklaştırdı.
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