İSTANBUL-ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNDE İTİLME, ATILMA BULGUSU ARAŞTIRILACAK - Son Dakika
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İSTANBUL-ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNDE İTİLME, ATILMA BULGUSU ARAŞTIRILACAK

27.09.2022 11:26

KADIKÖY'de hemşire Şebnem Köker'in (29) geçtiğimiz haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek ölümüyle ilgili davada, 'üçüncü kişi tarafından itme, atılma' bulgusu araştırılacak.

KADIKÖY'de hemşire Şebnem Köker'in (29) geçtiğimiz haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek ölümüyle ilgili davada, 'üçüncü kişi tarafından itme, atılma' bulgusu araştırılacak.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Timuçin Bayhan katıldı. Duruşmada Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ile taraf avukatları da hazır bulundu. Olayın yaşandığı pansiyonda kat görevlisi olarak çalışan T.B, duruşmada tanık olarak dinlendi. Şebnem Köker'in saat 14.00-14.30 sıralarında bir erkekle pansiyona geldiğini belirten T.B., yanındaki kişinin sanık Timuçin Bayhan olup olmadığını hatırlamadığını ifade etti. Ellerinde içinde alkol olan poşetler olduğunu söyleyen T.B., Köker'in alkollü olduğunun çok belli olduğunu, kendisinden Türk kahvesi istediğini, içtikten sonra yanındaki kişiyle birlikte odaya çıktığını belirtti. Tanık T.B, mesaisi bittikten sonra evine gittiğini, sabah işe geldiğinde ölüm olayını resepsiyonda çalışan İbrahim adlı kişiden öğrendiğini, odaya girilmemesi konusunda uyardığını da ifade etti.

Polislerin sabah 10.30 gibi pansiyona gelerek odada inceleme yaptığını söyleyen T.B., onlar ayrıldıktan sonra görevli İbrahim'in elindeki bez parçasıyla maktulün kaldığı odaya girdiğini gördüğünü belirtti.

"KIZIMA ALKOLİK YAFTASI YAPIŞTIRILIYOR"

T.B.'nin ifadesinden sonra söz alan baba Köker, "Tanık beyanını kabul etmem. Ezberletilmiş şekilde beyan veriyor. Kızıma sürekli alkolik yaftası yapıştırılıyor. Elimizde 13 saat görüntü var, ben bunları defalarca seyrettim" dedi.

Sanık Timuçin Bayhan ise, "Mahkemenin gidişatının benden yana olması doğaldır. Çünkü ben masumum. Şebnem'in içki içmediği babası tarafından sürekli dile getiriliyor. Şebnem'in otopsisinde 240 promil alkol tespit edildi ki, bu olay sırasında daha yüksek alkollü olduğu anlamına gelir. Ben bu alkolü şırınga ile Şebnem'e zerk etmedim? dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, maktulün yüksekten düşmeye bağlı ölüm olayında üçüncü kişi tarafından itme, atılma bulgusu olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Şebnem Köker'in 7 Haziran 2021'de Kadıköy'de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede Köker'in ölümünden sorumlu tutulan sanık Timuçin Bayhan'ın ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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Kaynak: DHA

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNDE İTİLME, ATILMA BULGUSU ARAŞTIRILACAK - Son Dakika

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