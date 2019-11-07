İstanbul Servis Odası Başkanı Hamza Öztürk Açıklaması

Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının çarptığı 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesi ile ilgili açıklama yapan İstanbul Servis Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Yönetmeliğimizde şöyle bir madde var. Okul bahçelerinin uygun olması durumunda öğrenciler bahçede indirilir-bindirilir" dedi.



Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracının manevra yaptığı sırada çarpması sonucu çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili İstanbul Servis Odası Başkanı Hamza Öztürk açıklama yaptı.



"Üzücü bir olay, biz öğrenciye Allah'tan rahmet ailesine baş sağlığı diliyoruz" diyen İstanbul Servis Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Meslektaşımıza da çok çok geçmiş olsun. Uzun yıllardır böyle bir şey yaşamamıştık. Servis araçları sabahçıları alıp çıkarken öğrencimiz de kantinden dışarı çıkmak üzere hareket ediyor. Bu esnada kaza oluyor. Yönetmeliğimizde şöyle bir madde var, servis araçlarının öğrencileri indirme bindirmesi için güvenli bir yeri okul idaresi gösterir. Yine şöyle bir madde var. Okul bahçelerinin uygun olması durumunda öğrenciler bahçede indirilir- bindirilir. Çünkü hem sokaklarımız çok dar hem de cadde üzerinde olan okullarda çocukları kendi araçları ile getiren veliler veyahut ta, çıkışta karşılamaya gelen velilerin oluşturduğu bir araç kalabalığı var. Servis araçları da geldiği zaman okulunun önüne yanaşamıyorlar. Gerek idareciler, gerek biz, gerekse ilçenin mülki amirleri okulun bahçesine servis araçlarının girmesi konusunda hem fikiriz" dedi. - İSTANBUL