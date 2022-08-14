Kazada, isimleri henüz öğrenilemeyen sürücüler yaralanırken, bu araçlara çarpan 52 ABD 747 plakalı otomobilde de hasar oluştu.

Kaynak: AA

Çayırbaşı, İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şile'de otomobiller çarpıştı 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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