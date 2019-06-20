İSTANBUL- ŞİLE'DE HORTUM
45 dakika önce
Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İstanbul DHA - ŞİLE'de sabah saatlerinde hortum çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:56 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İstanbul DHA - ŞİLE'de sabah saatlerinde hortum çıktı.
Şile Karacaköy açıklarında denizde hortum oluştu. Hortum denizde bir süre ilerledi. Sahildekiler tarafından görüntülenen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.
Bu arada Beykoz civarında kuvvetli yağmur etkili oldu. Yağmur bazı yollarda su birikmesine neden oldu.
Görüntü Dökümü:
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-Hortumdan görüntü
-Yağmurdan görüntüler
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İSTANBUL- ŞİLE'DE HORTUM
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