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İSTANBUL- ŞİLE'DE HORTUM

45 dakika önce

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İstanbul DHA - ŞİLE'de sabah saatlerinde hortum çıktı.

İSTANBUL- ŞİLE'DE HORTUM, System.String[]

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İstanbul DHA - ŞİLE'de sabah saatlerinde hortum çıktı.
Şile Karacaköy açıklarında denizde hortum oluştu. Hortum denizde bir süre ilerledi. Sahildekiler tarafından görüntülenen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. 
Bu arada Beykoz civarında kuvvetli yağmur etkili oldu. Yağmur bazı yollarda su birikmesine neden oldu.

Görüntü Dökümü:
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-Hortumdan görüntü
-Yağmurdan görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:56 Kaynak: DHA
Şile, İstanbul, Güncel
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