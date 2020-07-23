İSTANBUL-Silivri'de kaçak konteyner operasyonu - Son Dakika

Silivri'de kaçak konteyner operasyonu

İSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediyesi ekipleri tarafından Danamandıra, Sayalar ve Çayırdere mahallelerinde tespit edilen 15 adet kaçak yapıya müdahale edildi.

Silivri Belediyesi, hazine ve tarım arazileri üzerine inşa edilen kaçak yapı ve konteynerlere göz açtırmadığını duyurdu. Belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Danamandıra, Sayalar ve Çayırdere mahallelerinde maliye hazinesi ve tarım arazilerine konulan kaçak konteynerler ve tabla betonlar, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gecekondu Denetim ve Uygulama Birimi ekipleri tarafından 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesine istinaden kaldırıldı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışmada 15 adet yapıya müdahale edildi.

'MÜCADELEMİZİ KARARLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ'

Kaçak yapılarla ilgili mücadelesini katıldığı her platformda dile getiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye ekiplerince gerçekleştirilen kaçak konteyner operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 'İlçemiz genelinde özellikle orman ve tarım arazileri üzerine tamamen haksız, hukuksuz ve kaçak bir şekilde inşa edilen yapılar ve konteynerle ilgili mücadelemiz devam ediyor. Son olarak Danamandıra, Sayalar ve Çayırdere mahallelerimizde hazine ve tarım arazileri üzerine kaçak bir şekilde konuşlandırılan 15 adet konteyner ve tabla beton ekiplerimiz tarafından kaldırıldı. Tarım ve orman arazilerimizi korumak adına bu tarz yapılarla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.' dedi.