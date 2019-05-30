İSTANBUL- ŞİŞLİ'DE 2 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN ELEKTRİKÇİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
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Şişli'de iki gündür kendisinden haber alınamayan elektrikçi evinde ölü bulundu.
Şişli'de iki gündür kendisinden haber alınamayan elektrikçi evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:17 Kaynak: DHA
Oturduğu evde yalnız yaşayan elektrikçi Mehmet Eroğlu'nun 2 gün boyunca çalıştığı dükkanı açmaması nedeniyle şüphelen esnaf arkadaşları öğle saatlerinde Eroğlu'nun Fulya Mahallesi Belen Sokaktaki evine geldi. Zile basan arkadaşları kapının açılmaması üzerine Eroğlu'nu cep telefonuyla aradı. İçeriden telefonun zil sesini duyan arkadaşları şüphelenerek, durumu polis ve sağlık ediplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye tarafından kapının açılmasının ardından polis Mehmet Eroğlu'nu yerde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi kesik ve yara izine rastlanmayan Eroğlu'nun cesedi, cenaze aracına konularak otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Şişli'de iki gündür kendisinden haber alınamayan elektrikçi, evinde ölü bulundu
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