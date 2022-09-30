Şişli'de 18 metruk binanın yıkımına başlandı

İstanbul Şişli'de asayiş olaylarının da yaşandığı 18 metruk bina yıkılıyor.

Narkotik suçlarla mücadelede önem arz ettiği belirtilen Kuştepe Mahallesi Köz ve Alev Sokak'taki metruk 2 bina sabah saatlerinde güvenlik önlemleri alınarak yıkıldı.

Yıkım alanında incelemelerde bulunan Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kuştepe Mahallesi'nde metruk yapıların yıkımıyla ilgili süreci başlattıklarını söyledi.

Şişli'nin bazı mahallelerinde zaman içinde kullanılmayan, terkedilen ve ciddi asayiş olaylarının meydana geldiği metruk yapılar bulunduğuna değinen Kaya, "Yapıların içinde bölgenin durumuna göre uyuşturucu başta olmak üzere diğer suçları görebiliyoruz." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin her akşam metruk binaları kontrol ettiğini söyleyen Kaya, "Şişli'de 111 metruk yapımız söz konusu. Bunlardan 64'ü sit alanında kalmakta. Belediye Başkanlığı tarafından tedbir alınmış vaziyette. Bunlardan 47'si ise sit alanı içinde kalmayan, terkedilen ve uyuşturucu başta olmak üzere birçok suça ev sahipliği yapar konuma gelmiş durumda." diye konuştu.

Kuştepe Mahallesi'ndeki 18 metruk yapının ihalesinin yapıldığını, bunlardan 14'ünün yıkılma sürecine başladığını ifade eden Kaya, vatandaşları tedirgin eden yerleri yıkacaklarını söyledi.

Mahalle sakinleri ise yıkım nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi.