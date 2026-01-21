İstanbul Tabip Odası'ndan Dr. Kaya'ya Destek

(İSTANBUL)- İstanbul Tabip Odası, gözaltına alınan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Romatolojisi bölümünde yan dal asistanı olarak görev yapan Dr. Feray Kaya'nın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Romatolojisi bölümünde yan dal asistanı olarak görev yapan üyemiz ve hastane temsilcimiz Dr. Feray Kaya ifadeye çağrılmak yerine dün sabah ev baskını ile çocuğunu psikolojik şiddete maruz bırakacak şekilde gözaltına alındı. Emniyette halen ifadesi bile alınmadan tutuluyor. Soruşturmanın meslektaşımızın eğitim hakkı gözetilerek hızlı bir şekilde tamamlanmasını ve Dr. Feray Kaya'nın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz."