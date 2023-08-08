İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Zam Oranını Kabul Etmiyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Zam Oranını Kabul Etmiyor

08.08.2023 12:11

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında yapılan zam oranını beğenmeyerek salonu terk ettiğini açıkladı. Aksu, servis, dolmuş, taksi dolmuş ve taksici esnafı olarak bu tarifeleri kesinlikle kabul etmediklerini ve bütün esnaf grubunun kontak kapatmak zorunda kalacağını belirtti.

UKOME toplantısından çıkan zam oranını beğenmeyerek salonu terk eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Servis, dolmuş, taksi dolmuş, taksici esnafı olarak bu tarifeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün esnaf grubu kontak kapatmak zorunda kalacak" dedi.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantı öncesi sosyal tesis çevresinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Taksilere yapılan zam oranını beğenmeyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu salonu terk etti.

Daha önce yüzde 100 oranında zam beklediklerini açıklayan Aksu, "Büyükşehir belediyesinin bugün burada esnafı hiçe sayarak verdiği zam oranını kesinlikle kabul etmiyoruz. Esnafımız zor durumda, bu iş sürdürülebilirlikten çıktı. Gerçekten, yakıt fiyatından bir oran bile teklif edilmedi, esnafla dalga geçiliyor. Burada bütün kurumlar anlaşmış. Öyle anlaşarak gelmişler, esnaf hiçe sayılmış. Kesinlikle bu tarifeyi uygulamayacağız, kabul etmiyoruz. Vatandaşımız 'çok ucuz tarifeyle çalışıyorsunuz.' diyerek bize zam yapılmasını ısrarla söylediği halde maalesef bu UKOME kurumu bizimle dalga geçiyor. Kesinlikle bu oranları uygulamıyoruz. Ayara gitmeyeceğiz, kabul etmiyoruz. Esnafımız, kontak kapatmak zorunda kalacak. Bilginize sunuyoruz. Servis, dolmuş, taksi dolmuş, taksici esnafı olarak bu tarifeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün esnaf grubu kontak kapatmak zorunda kalacak" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İstanbul'da eylem yapan taksicilerden yüzde 100 zam talebi İstanbul'da eylem yapan taksicilerden yüzde 100 zam talebi

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Zam Oranını Kabul Etmiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:54 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Yunanistan'da ortalık savaş alanına döndü! 1 taraftar hayatını kaybetti
11:50 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Yunanistan'da ortalık savaş alanına döndü! 1 taraftar hayatını kaybetti
11:44 Vatandaşlar bu gece rahat nefes alacak! Eyyam-ı Bahur gidiyor, 3 gün sürecek yağış geliyor
11:39 Vatandaşlar rahat nefes alacak! Bu gece saatlerinde Eyyam-ı Bahur gidiyor, 3 gün sürecek yağış geliyor
11:35 Son Dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam! İşte yeni tarife
11:30 Son Dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam: Tam bilet 15 lira, öğrenci 7,32 lira oldu
11:26 Hollywood yıldızı Sandra Bullock'un sevgilisi ALS hastalığına yenik düştü
11:24 12 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
11:18 Hollywood Yıldızı Sandra Bullock'un sevgilisi hayatını kaybetti
11:20 Yapay zeka modeli Milla Sofia'nın paylaşımları takipçilerini büyülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2023 12:16:27. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Zam Oranını Kabul Etmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement