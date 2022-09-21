İSTANBUL-TESİS YÖNETİM VE TEDARİKÇİLERİ FEDERASYONU İLK GENEL KURUL TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

TESİS Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu (TYTFED) 1.Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Federasyonun Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bozan "Özellikle sitelerde aidatlarla ilgili mağduriyeti olan insanlar var. Bunları Türkiye çapında yasal altyapıyla norm bir ücretlendirmeyle düzenlemeyi temenni ediyoruz" dedi.

TYTFED ilk toplantısı Zincirlikuyu'da gerçekleştirildi. Saat 14.00'te başlayan toplantıya dernek başkanları ve üyeler katıldı. Federasyon toplamda 9 derneğin katılımıyla bir araya geldi. Toplantıda Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Genel Başkanı Suat Sandalcı, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın ve TYTFED Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bozan tarafından konuşmalar yapıldı.

Konuşmalar öncesinde değerlendirmelerde bulunan TYTFED Başkanı İbrahim Bozan, "Ülkemizde özellikle son 20 yılda gayrimenkul sektöründe ilerlemeler oldu. Altyapı ve üstyapı tesisleri gelişti, konut, site, avm, şehir hastaneleri, havalimanları gibi konularla ilgili olarak dünyada kullanılan tesis yönetim sistemleri ülkemizde de sisteme girdi. Çeşitli şirketler ve dernekler kuruldu. Bulunduğumuz zaman diliminde hem Türkiye'de bu derneklerin birleşip standartlaşma sağlaması hem de yasal bir mevzuat oluşturabilmek adına bu federasyonu kurmak istedik. 26 dernekle uzlaşı toplantısı yaptık, 9 kurucu dernekle bu federasyon kuruldu. Katılmak isteyen diğer derneklerin de üyelik için yasal süreçleri devam etmekte" diye konuştu.

"AMACIMIZ TESİS YÖNETİMİNDE VATANDAŞIN MAĞDURİYETLERİNİN ÖNLENMESİ"

Federasyonun amaçları hakkında konuşan Bozan, "Tesis yönetiminde vatandaşın mağduriyetlerinin önlenmesi, ülke ekonomik kaynakların doğru kullanılması ve yasal sorumluluklar içerisinde mevzuat oluşturulmasını sağlamak. Federasyonun bünyesinde yalnızca tesis yönetimi değil bununla birlikte tesis yönetimini var eden tedarikçiler de bulunuyor. Bunlar güvenlik, peyzaj, havuz, catering gibi alanlar. Tüm bunları standartlaşmış bir hale getirmek istiyoruz. Öncelikli konumuz mevzuat olacak, hukuksal mevzuat olmayan her yerde keşmekeşlik başlar. Vatandaş mağdur olabilir. Özellikle sitelerde aidatlarla ilgili mağduriyeti olan insanlar var. Bunları Türkiye çapında yasal altyapıyla norm bir ücretlendirmeyle düzenlemeyi temenni ediyoruz.ö dedi.