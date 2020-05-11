İstanbul Ticaret Üniversitesi ekonominin nabzını dijital konferanslarla tutacak

Düzenlediği konferans ve seminer gibi etkinlikleri dijitale taşıyan İstanbul Ticaret Üniversitesi, oda başkanlarını halkla buluşturarak ekonominin nabzını tutacak.
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açılamaya göre, üniversite "Başkanlar İş Dünyasının Üniversitesinde" başlıklı dijital konferans serisi başlattı.
Konferanslarda, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Nurettin Özdebir, salgın sonrası ekonomideki gelişmeleri anlatacak.
Üniversite-İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen konferans serisinin ilki 12 Mayıs'ta İTO Başkanı Avdagiç'in katılımıyla gerçekleştirilecek. Konferans serisinde Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Adıgüzel moderatörlük yapacak.
İkinci konferans 13 Mayıs'ta ATO Başkanı Baran'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. İlerleyen günlerde ise İSO Başkanı Bahçıvan ve ASO Başkanı Özdebir konferans verecek.
Üniversitenin Youtube kanalından izlenebilecek
Üniversitenin Youtube kanalından izlenebilecek konferanslarda, oda başkanları ekonominin gelişimini, salgının ekonomiye etkilerini ve esnaf ve sanayicilere salgın sürecinde ve sonrasında sağlanan imkanları konuşacak.
İstanbul Ticaret Üniversitesi koronavirüs nedeniyle üniversitelerin örgün eğitime ara verdiği ilk günlerden beri online etkinlikler düzenliyor.