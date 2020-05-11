İstanbul Ticaret Üniversitesi ekonominin nabzını dijital konferanslarla tutacak

Düzenlediği konferans ve seminer gibi etkinlikleri dijitale taşıyan İstanbul Ticaret Üniversitesi, oda başkanlarını halkla buluşturarak ekonominin nabzını tutacak.

Düzenlediği konferans ve seminer gibi etkinlikleri dijitale taşıyan İstanbul Ticaret Üniversitesi, oda başkanlarını halkla buluşturarak ekonominin nabzını tutacak. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açılamaya göre, üniversite "Başkanlar İş Dünyasının Üniversitesinde" başlıklı dijital konferans serisi başlattı. Konferanslarda, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Nurettin Özdebir, salgın sonrası ekonomideki gelişmeleri anlatacak. Üniversite-İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen konferans serisinin ilki 12 Mayıs'ta İTO Başkanı Avdagiç'in katılımıyla gerçekleştirilecek. Konferans serisinde Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Adıgüzel moderatörlük yapacak. İkinci konferans 13 Mayıs'ta ATO Başkanı Baran'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. İlerleyen günlerde ise İSO Başkanı Bahçıvan ve ASO Başkanı Özdebir konferans verecek. Üniversitenin Youtube kanalından izlenebilecek Üniversitenin Youtube kanalından izlenebilecek konferanslarda, oda başkanları ekonominin gelişimini, salgının ekonomiye etkilerini ve esnaf ve sanayicilere salgın sürecinde ve sonrasında sağlanan imkanları konuşacak. İstanbul Ticaret Üniversitesi koronavirüs nedeniyle üniversitelerin örgün eğitime ara verdiği ilk günlerden beri online etkinlikler düzenliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak

Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi

Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı

Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu

Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler

Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak

Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı

Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek

Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor

Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar

Haftaya düşüşle başlayan gram altın 389 liradan işlem görüyor

Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor

Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu

Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü

100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak