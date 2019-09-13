İstanbul ümraniye belediyesi'nden aşure ikramı

Ümraniye Belediyesi'nden aşure ikramı

İSTANBUL, (DHA) ? Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, cuma namazı çıkışı Alemdağ Caddesi Çarşı Mevkii'nde 10 bine yakın vatandaşlara aşure dağıttı. Yıldırım, "Aşure ayımız mübarek olsun, bereket getirsin" dedi.

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü dolayısıyla Ümraniye Belediyesi tarafından cuma namazı sonrası Alemdağ Caddesi'nde aşure ikram edildi.

3 kazanda pişen aşure, Mehter Takımı'nın gösterisi ve ilahiler eşliğinde 10 bin kişiye dağıtıldı. Programa, AK Parti milletvekilleri, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

"AŞURE AYI BEREKET GETİRSİN"

Geleneksel olarak aşure programlarını devam ettirdiklerini söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Aşure ayı bolluk ve bereket ayı. Hepimizin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe bir kez daha ihtiyacımız olduğunu hissettiğimiz bir ay. Önce Alemdağ Caddesi'nde 10 bin kişiye sonra da camilerimizde 60 bin vatandaşımıza aşure dağıtacağız. Kardeşliğimize, beraberliğimize dikkat etmemiz lazım. İslam coğrafyası netameli bir coğrafya, bizim bizden başka dostumuz yok. Aşure ayımız mübarek olsun, bereket getirsin" diye konuştu.