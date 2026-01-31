İstanbul'un Göbeğindeki En Prestijli Kamu Arazisi Satılacak - Son Dakika
İstanbul'un Göbeğindeki En Prestijli Kamu Arazisi Satılacak

31.01.2026 14:30
Maliye Bakanlığı, Hazineye ait bir yeri daha satışa hazırlanıyor. Osmanlı döneminin Başbakanlığı olan “Bab-ı Ali” binasının karşısında yer alan İstanbul Defterdarlık binası özelleştirme kapsamına alındı. İstanbul’un en prestijli yeri özelleştirilerek satılacak.

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine'ye ait bir yeri daha satışa hazırlanıyor. Osmanlı döneminin Başbakanlığı olan "Bab-ı Ali" binasının karşısında yer alan İstanbul Defterdarlık binası özelleştirme kapsamına alındı. İstanbul'un en prestijli yeri özelleştirilerek satılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan 10925 sayılı kararla, İstanbul, Bursa ve Manisa'da bulunan Maliye Hazinesi'ne ait 4 ayrı parsel özelleştirme kapsamına alındı. Kararın 2 numaralı maddesinde; "Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayriayni hakların tesisi veya işletilme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine" denildi.

Özelleştirilmesine karar verilen yerlerden biri olan, İstanbul Alemdar Mahallesi 31 ada 28 nolu parsel, Cağaloğlu'nda İstanbul Valilik binasının karşısında bulunuyor. Osmanlı döneminde Sadrazamlık (Başbakanlık) binası olan "Bab-ı Ali" binası, cumhuriyet döneminde uzun yıllar İstanbul Valiliği olarak kullanılmış, geçtiğimiz yıllarda aslına uygun olarak restorasyona alınmıştı. Bab-ı Ali binasıyla Hükümet Konağı Caddesi ile ayrılan ve özelleştirme kapsamına alınan İstanbul Defterdarlık binası, 7 bin 250 metrekarelik bir arazi üzerine kurulu. Topkapı sarayı, Ayasofya ve Kapalıçarşı üçgeninin ortasında yer alan İstanbul Defterdarlık binasının yeri, İstanbul Boğazı'na hakim bir yükseltide bulunuyor. Tarihi Yarımada'nın göbeğinde yer alması ve turistlerin yoğun ilgisini çeken Ayasofya, Sultanahmet Cami, Yerebatan Sarnıcı, Kapalıçarşı gibi tarihi mekanlara yakınlığı ile söz konusu binayı oldukça prestijli hale getiriyor.

Karara göre özelleştirme işlemleri, 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak. Özelleştirmenin son satışlarıAynı Resmi Gazetede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarda, Özelleştirme İdaresinin son olarak sattığı yerler de yer aldı. Son satışların kimlere ve hangi bedelle satıldığına ilişkin bazı kararlar ise şöyle:

"Kuşadası'ndaki 45 bin 920 metrekarelik arazi bir milyar 648 milyon 600 bin TL'ye

Çimstone İnşaat A.Ş.'ye, Çankaya'daki 37 bin 986 metrekarelik arazi 775 milyon TL'ye Tona Yapı A.Ş.'ye,

Yine Çankaya'daki 21 bin 384 metrekarelik arazi 435 milyon TL'ye Gülmar City Gross Gıda San. Tic. Tah.  Ltd. Şirketine,

Ayrıca yine Çankaya'daki 18 bin 457 metrekarelik arazi 390 milyon TL'ye Kayasan Yapı San. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketine,

İzmir Çeşme'de bulunan 4 bin 81 metrekarelik arazi 331 milyon TL'ye Berlika Eğitim Tarım Gıda Turizm Tic. A.Ş'ye,

Bodrum'daki 11 bin 621 metrekarelik arazi 280 milyon TL'ye, SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Tic. ve San. Ltd. Şirketine satıldı."

Kaynak: ANKA

