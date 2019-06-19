İstanbul’un kongre yıldızı parlıyor
15 dakika önce
Geçen yıl dünya sıralamasında 40 sıra birden yükselen İstanbul'un yıldızı yeniden parlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:08
Geçen yıl dünya sıralamasında 40 sıra birden yükselen İstanbul
'un yıldızı yeniden parlıyor. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, İstanbul'un kongre, toplantı ve iş segmentinde yeniden güçleneceğini öngördüklerini kaydetti... Selenay Yağcı'nın haberi...
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