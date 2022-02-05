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İstanbul'un ortasında dev çukur! Market önündeki göçük vatandaşları korkuttu - Son Dakika

İstanbul'un ortasında dev çukur! Market önündeki göçük vatandaşları korkuttu

05.02.2022 10:02

İstanbul Kadıköy'de altında market olan 3 katlı bir binanın giriş katında göcük oluştu. 5 metrelik çukur sebebiyle vatandaşlar büyük korku yaşarken, bina her ihtimale karşı tahliye edildi.

Kadıköy Suadiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Çolak İsmail Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın önünde çökme oldu. 5 metre derinliğinde çukur oluştu. Çökme nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇEVREDE ÖNLEM ALINDI

İş yerine ait 2 dolap çukura düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler, 3 katlı binada oturanları tedbir amaçlı tahliye etti. İtfaiye ve polis ekipleri oluşan çukurda inceleme yaparak çevrede önlem aldı. Zabıta ekipleri çukurun çevresine şerit ve demir bariyerler çekti. Yapılanan incelemelerin ardından çökmenin binaya herhangi bir tehlike oluşturmadı tespit edildi.

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Marketten çıkanlar dev çukura korku içinde baktı

GERİ DOLDURULACAK

Binada oturanlar evlerine dönerken, çukurun bulunduğu yerde eskiden su kuyusu olduğu iddia edildi. Gerekli incelemelerin ardından oluşan 5 metrelik çukurun ekipler tarafından doldurulacağı öğrenildi. İş yerinin önünde oluşan yaklaşık 5 metrelik çukur havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Marketten çıkanlar dev çukura korku içinde baktı
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İtfaiye, Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un ortasında dev çukur! Market önündeki göçük vatandaşları korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un ortasında dev çukur! Market önündeki göçük vatandaşları korkuttu - Son Dakika
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