İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kızın boğazına bıçak dayayıp taciz etti - Son Dakika

İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kızın boğazına bıçak dayayıp taciz etti

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz, gözü dönmüş eli bıçaklı bir adam zavallı bir kadını boğazına bıçak dayayarak taciz etti.

İstanbul'un Beyoğlu'nda bulunan Cihangir Sanatkarlar Parkı'ndan geldi. Genç kadını takip eden eli bıçaklı sapık, zavallı kadının boğazına bıçak dayayarak parkın içerisinde taciz etti. Parkı gören bir vatandaşın cep telefonundan çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkan korkunç görüntüler, büyük tepki topladı. Görüntülerde, tacizci genç kadının boğazına bıçak dayayarak tacizcinin ardından kaçtığı gözleniyor. Sosyal medyaya yansıyan olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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