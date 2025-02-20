İstanbul'un Yeni Deseni, Avrupa'nın Yeni İkonu: ETRO Residences İstanbul - Son Dakika
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İstanbul'un Yeni Deseni, Avrupa'nın Yeni İkonu: ETRO Residences İstanbul

İstanbul\'un Yeni Deseni, Avrupa\'nın Yeni İkonu: ETRO Residences İstanbul

RAMS Global ve ikonik İtalyan moda markası ETRO, markanın gayrimenkul sektöründeki ilk projesi 'ETRO Residences İstanbul' ile ortak estetik vizyonlarını şehrin zamansız zarafetiyle buluşturuyor.

20.02.2025 15:16
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Amiral gemisi gayrimenkul ve inşaat olan, 7 farklı sektörde güçlü varlığıyla bilinen lider konumda bulunan RAMS Global, geçtiğimiz Ekim ayında Milano'da dünyaca ünlü İtalyan moda markası ETRO ile gerçekleştirdiği imza töreninin ardından ilk projesini tanıtıyor. Anlaşma kapsamında tek yetkili partner olarak ETRO ile birçok projeye imza atacak RAMS Global, dünyanın ilk ETRO Residences'ını da İstanbul'a kazandırıyor ve şehrin lüks yaşam standartlarını yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.

RAMS Global, ETRO'nun markalı gayrimenkul sektöründeki stratejik iş ortağı olarak, Maslak'ta lüks ve estetiğin mükemmel uyumunu yansıtan bir proje hayata geçiriyor. Vizyoner tasarımı ve etkileyici ölçeğiyle bu proje, İstanbul'daki lüks yaşam standartlarını yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

Devran Bülbül: "İstanbul'umuza yakışır bir başyapıt kazandıracağız"

Dünya markası ETRO ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, "ETRO gibi bir dünya markasının gayrimenkul sektörüne adım atarken bizlere ve İstanbul'a güvenmesi çok kıymetli. İstanbul'umuza yakışır bir başyapıt kazandıracağımıza eminiz. ETRO Residences İstanbul, sadece İstanbul'un değil, Avrupa'nın da en yenilikçi ve ayrıcalıklı lüks yaşam alanlarından biri olarak konumlanacak. Bu iş birliğini önümüzdeki yıllarda farklı coğrafyalara da yaymayı hedefliyoruz" dedi.

ETRO CEO'su Fabrizio Cardinali ise şunları söyledi: "RAMS Global ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık, ETRO Residences İstanbul projesi markamız adına önemli bir adımı temsil ediyor. 57 yıllık mirasımız boyunca gelenek ve inovasyonu bir araya getirerek lüks, eklektizm ve yaşam tarzına yönelik vizyonumuzu geliştirdik. Bu proje, ETRO'nun özgün estetik anlayışını yansıtan prestijli bir girişimi de yansıtıyor. Bu vizyonun hayata geçirilmesine katkı sağlayan iş ortağımız Oniro Group'a teşekkür ederiz."

İstanbul'un Yeni Deseni, Avrupa'nın Yeni İkonu: ETRO Residences İstanbul

ETRO Zarafeti ile Şekillenen İstanbul'un Yeni Deseni

İç mimarisi ETRO'nun ikonik dokunuşuyla tasarlanan ETRO Residences İstanbul, 1+1'den 4+1'e kadar farklı büyüklükteki sınırlı sayıdaki prestijli dairelerde markalı rezidans ayrıcalığını sunuyor. Proje; sonsuzluk havuzu, helikopter pisti, paylaşımlı çalışma alanlarının yanı sıra metro bağlantısıyla ünlü restoranlar, kültür sanat alanları ve seçkin markalara ev sahipliği yapıyor.

Geleneksel lüks anlayışının ötesine geçen ETRO Residences İstanbul; özel butler servisi, kişisel concierge hizmetleri, helikopter ve limuzin transferleri, sanat danışmanlığı ve bireysel wellness programları gibi hizmetlerle sakinlerine benzersiz bir yaşam sunuyor.

Bu proje, İstanbul'daki lüks rezidans anlayışını yeniden tanımlayarak, kişiselleştirilmiş hizmetleri ve özgün tasarım diliyle sektörde fark yaratmayı hedefliyor. Yenilikçi yaklaşımı ve üst düzey konforuyla, lüks yaşam alanlarına dair standartları yükseltmeyi de amaçlıyor.

ETRO Residences İstanbul, yalnızca İstanbul'un değil, Avrupa'nın da en ayrıcalıklı ve yenilikçi lüks yaşam alanlarından biri olmayı planlıyor. Bu proje, kişiselleştirilmiş hizmetleri, özgün tasarım dili ve yaşam tarzına kattığı yenilikçi anlayışla lüks konut sektöründe yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor.

İstanbul'un Yeni Deseni, Avrupa'nın Yeni İkonu: ETRO Residences İstanbul

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