İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DAKİ SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DAKİ SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

23.06.2022 19:42
İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DAKİ SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

ÜSKÜDAR'da dün balıkçılar çarşısında bir restoran sahibi, husumetli olduğu öğrenilen Doğan T.'yi silahla yaraladı.

ÜSKÜDAR'da dün balıkçılar çarşısında bir restoran sahibi, husumetli olduğu öğrenilen Doğan T.'yi silahla yaraladı. Doğan T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan balıkçılar çarşısında dün sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, aralarında alacak verecek meselesi bulunan restoran sahibi C.Y ile Doğan T. arasında çıkan silahlı kavgada Doğan T. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Doğan T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Doğan T.'yi silahla ateş ederek öldüren C.Y isimli şüpheli ve olaya karıştığı belirlenen A.T, Y.K, T.Ç, C.Z. ve A.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde olayın, iş yerinin asıl kiracısı olan C.Y. ile usulsüz bir şekilde iş yerini kiralayan D.T. arasında meydana geldiği, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T, Y.K, T.Ç, C.Z. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İstanbul

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Kaynak: DHA

İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DAKİ SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DAKİ SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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