İstanbul Valiliği'nden Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğu iddialarına açıklama

05.12.2025 20:27
İstanbul Valiliği, Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğuna ilişkin maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Milletimizin, tüm amacı dezenformasyon olan bu tür maksatlı haber, yayın ve paylaşımlara itibar etmemelerini rica ediyor, yasa dışı göçle mücadele çalışmalarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik, disiplin ve özveriyle devam edeceğini bilmelerini istiyoruz" denildi.

İstanbul Valiliği, Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğuna ilişkin maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini bildirdi. Valilik'ten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğuna ilişkin maksatlı haber ve paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

İstanbul'da düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların takdirle takip ettiği ve son teknolojinin kullanıldığı çalışmaların, dünyada kaçak göçle insani mücadele alanında örnek olma niteliği taşıdığı ifade edildi.

"YABANCI DÜŞMANLIĞINA YOL AÇABİLECEK SONUÇLARA SEBEBİYET VERİLMEMESİ İÇİN AZAMİ GAYRET GÖSTERİLMEKTEDİR"

Bu çalışmalar sonucunda, İstanbul'daki kaçak göçle mücadele sorununun çözümü yolunda önemli aşama kat edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Büyük özveriyle yürütülen çalışmalarda özellikle, kaçak göçle mücadele adı altında, yasal çerçevede ülkemizde bulunan yabancı misafirlerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması, çalışmalar sonucu yapılan uygulamalarda, yabancı düşmanlığına yol açabilecek sonuçlara sebebiyet verilmemesi, yasa dışı ülkemizde kaldığı tespit edilen şahısların, insani şartlarda ülkelerine gönderilmesinin sağlanması hususlarında azami gayret gösterilmektedir."

"ÇALIŞMALARIMIZ AYNI TİTİZLİK, DİSİPLİN VE ÖZVERİYLE DEVAM EDECEK"

Açıklamada, "Milletimizin, tüm amacı dezenformasyon olan bu tür maksatlı haber, yayın ve paylaşımlara itibar etmemelerini rica ediyor, yasa dışı göçle mücadele çalışmalarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik, disiplin ve özveriyle devam edeceğini bilmelerini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çengelköylü Çengelköylü:
    Sayın valim kurye olarak çalışan binlerce kaçak göçmen var motorlu kuryeler denetlense neler çıkacak ne iş yaptıklarıda meçhul 7 1 Yanıtla
  • McA ! McA !:
    Yalan konuşmayın her yer kaçak göçmen dolu sırf benim yakınımda 2 tanesini ben biliyorum. He dileksiniz ki şikayet et ozaman diye ak yalakalar ! Devlet in birimlerinin işi ne içeri girmelerini engellesinler önce ki vatandaş olarak biz devlete yardım edelim. Herşeyi vatandaştan beklenmez 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
