İstanbul Valisi Yerlikaya, TÜSİAD heyetini kabul etti - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya, TÜSİAD heyetini kabul etti
16.10.2020 18:01
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve yönetim kurulu üyeleri Murat Özyeğin, Bahadır Balkır ve Ebru Dicle ile bir araya geldiklerini duyurdu.
Valilik binasında gerçekleşen kabulde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli mesai konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
Son Dakika Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Savaş meydanında umduğunu bulamayan Paşinyan, Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için Avrupa'daki Ermenilere sarıldı Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var G.Saray, altyapı oyuncularının peynir ve ekmekle beslendiği iddiasına yanıt verdi Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür