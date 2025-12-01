İstanbul yağmurlu bir güne uyandı, trafik yoğunluğu yüzde 80 oldu

Megakent İstanbul haftanın ilk iş gününde yağmurlu bir güne uyandı. Yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk meydana geldi. Sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki araç yoğunluğu kameraya yansıdı. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.40 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.
