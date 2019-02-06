Son Dakika Haberleri: İstanbul- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya Müzesi'ni Ziyaret Ediyor (2)

İstanbul- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya Müzesi'ni Ziyaret Ediyor (2)

16 dakika önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etti.

İstanbul- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya Müzesi'ni Ziyaret Ediyor (2), System.String[]


Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etti. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Çipras, kaldığı otelden çıkarak sabah saat 09.30 sıralarında Ayasofya Müzesi'ne geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'da ziyaret sırasında Çipras'a eşlik etti. 

Görüntü dökümü:

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-Çipras'ın otelden çıkışı

-Çipras'ın Ayasofya  içindeki görüntüleri - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:09 Kaynak: DHA

Alexis Tsipras, Yunanistan, Ayasofya Müzesi, Ayasofya, Güncel
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