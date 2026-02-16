İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim - Son Dakika
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim

16.02.2026 07:54
Deprem bildirimi İstanbul'da tedirginlik yarattı. Gece saatlerinde cep telefonlarına düşen uyarı mesajı sonrası kısa süreli panik yaşandı, sosyal medyada "Hisseden oldu mu?" paylaşımları arttı. AFAD ise sarsıntının saatini, merkez üssünü ve büyüklüğünü duyurdu.

İstanbul'da gece yarısı çok sayıda cep telefonuna gelen deprem bildirimi kısa süreli panik yarattı. Birçok vatandaş uyku sırasında gelen uyarı ile irkilirken, sosyal medyada "Depremi hisseden var mı?" şeklinde paylaşımlar yaptı.

2,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün gece 00.18'de Çatalca merkezli 2,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 9,75 kilometre altında gerçekleşirken, bu büyüklük çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

BİLDİRİM BÜYÜK KORKU YARATTI

Deprem bildirim uygulamasını kullanan telefonlara gelen uyarı, özellikle gece yarısı olması nedeniyle birçok kişide korku ve endişeye yol açtı. Bazı kullanıcılar herhangi bir sarsıntı hissetmediklerini belirtirken, gelen alarm sesi uyku düzenini bozdu.

AFAD, akıllı telefonlara gelen bu tür uyarıların yetkili kurumların resmi deprem verileriyle eşleştiğini açıkladı. Uyarı sistemleri, sismik hareketleri algılayarak otomatik bildirim gönderiyor ancak bazı mobil uygulamaların farklı verilerle yanlış bildirimlere yol açabildiği ve paniğe neden olabileceği konusunda daha önce uyarılar yapılmıştı.

Uzmanlar, deprem erken uyarı sistemlerinin telefonlara ilettiği mesajların, sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüne bağlı olarak saniyeler öncesinde bile fark yaratabileceğini belirtiyor. Bu sistemler, Android ve iOS cihazlarda kullanıcıların aktif ettiği ayarlar üzerinden çalışıyor.

