İstanbulspor 2-2 Beraberlikle Play-Off Hedefinde

19.01.2026 20:13
İlyas Öztürk, son dakikalarda 3 puanı kaçırdıklarını ve play-off hedefinde kararlı olduklarını söyledi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, 3 puanı müsabakanın son dakikalarında ellerinden kaçırdıklarını dile getirerek, "Alt sıralardan kurtularak, play-off hattını zorlamak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ankara Keçiörengücü konuk eden İstanbulspor, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, "Aslında rakibimizi iyi analiz etmiştik. Çalıştığımız yerden, duran toptan 2 gol yedik. Ama ikinci yarıda iyi bir reaksiyon göstererek ikinci golü bulduk. Maçın son dakikalarında da çok net bir pozisyonu değerlendiremedik. Gol olsaydı 3 puanla ayrılmış olacaktık. Bundan sonraki süreçte artık ne kadar puan alabilirsek almaya çalışacağız. Play-off hattını zorlamak istiyoruz. Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Rakibimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, Mücadelenin 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Vefa Temel'in sakatlık durumunun, teknik ekip tarafından yapılacak detaylı müdahaleden sonra belli olacağını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
