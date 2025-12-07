İstanbulspor 3 Puan Sevinci

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Sivasspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim için çok değerli bir 3 puan oldu" dedi

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, "Bizim için çok değerli bir 3 puan oldu. Türkiye Kupası maçından sonra çalışmak için vaktimiz azdı. Fakat oyuncularımız iyi reaksiyon gösterdi. İlk 20 dakika oyunda biraz donuk kaldık. Yediğimiz golden sonra yaptığımız taktik hamlelerle topun bizde kalmasını sağladık. Oyuncularımız, ikinci yarıda onlardan istediğimiz tüm taktiksel hamleleri yerine getirdiler. İstediğimiz skoru elde etmiş olduk. Göreve geldiğimizde sakat ve cezalı çok oyuncu vardı. Oyuncuların mental eksiklikleri vardı. Takımın belli bir futbol kültürü zaten var. Biz de ufak dokunuşlarla bu seviyeye getirdik. Gelişerek gidiyoruz. Önümüzdeki maçlarda daha da iyi olacağız. Sivasspor'u da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL