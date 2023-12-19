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İstanbulspor - Trabzonspor maçında yaşanan olaylar nedir? - Son Dakika
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İstanbulspor - Trabzonspor maçında yaşanan olaylar nedir?

İstanbulspor sahadan çekildi. İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı. Peki, İstanbulspor - Trabzonspor maçında yaşanan olaylar nedir?

İstanbulspor - Trabzonspor maçında yaşanan olaylar nedir?
19.12.2023 - 22:37,  Güncelleme: 22:42
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İstanbulspor - Trabzonspor maçında yaşanan olaylar nedir? İstanbulspor sahadan çekildi. İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı. Peki, İstanbulspor - Trabzonspor maçında yaşanan olaylar nedir? İşte detaylar...

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA YAŞANANLAR

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarını gerekçe göstererek takımını sahadan çekti.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karşılaşmanın 74. dakikasında Trabzonspor 2-1 öndeyken takımı sahadan çekti ve oyunculara "Soyunma odasına gidin" dedi.

Bu kararın ardından İstanbulsporlu bazı oyuncular soyunma odasına gitti. Başta Simon Deli olmak üzere bazı oyuncular ise sahada kaldı. Simon Deli, Sarıalioğlu ile konuşarak takımı sahada kalması için ikna etmeye çalıştı.

MAÇ NE OLDU?

İstanbulsporlu oyuncu Mehmet Yeşil daha sonra sahaya dönerek Hakem Ali Şansalan'ın elini sıktı ve maça çıkmayacaklarını ifade etti. Ardından Hakem Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. Maç ise yarıda kaldı.

Onur BAYRAM
Sondakika.com - Soğuk Haber
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