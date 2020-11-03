IstanbulTechWeek etkinliği - Son Dakika

IstanbulTechWeek etkinliği

03.11.2020 15:21
IstanbulTechWeek etkinliği, System.String[]

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Deniz Akvaryum İnovasyon Merkezi'ni geliştirmek istediklerini belirterek, "Akvaryumun arkasına, bir Akvaryum 'Venture' kurma çabamız var. Bu da parasal olarak girişim sermayesi mahiyetinde olacak.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Deniz Akvaryum İnovasyon Merkezi'ni geliştirmek istediklerini belirterek, "Akvaryumun arkasına, bir Akvaryum 'Venture' kurma çabamız var. Bu da parasal olarak girişim sermayesi mahiyetinde olacak. Girişimcilerle, iyi girişimleri mümkün olduğunca ihraç etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Smartcon Analytics Center tarafından düzenlenen ve online olarak gerçekleşen IstanbulTechWeek etkinliğinde konuşan Ateş, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nun ülkedeki ilk FinTech'ler biri olduğunu ve kendilerinin 1 sicil numarasıyla çalışmaya başladıklarını söyledi.

Ateş, DenizBank'ın yaklaşık 750 yurt içi ve yurt dışı şubesiyle önemli bir gelişme kaydettiğini ifade eden Ateş, kendisinin ise insan ve insan zekasının ürünü olan teknolojiyi bir araya getirmek için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

DenizBank'ın dijital dönüşümünü anlatan Ateş, şunları kaydetti:

"2001 sonrası yaptığımız satın alımlar arasında en önem verdiğim Intertech'i almamız. Intertech, finans ve bankacılık sektörüne yönelik geliştirdiği yenilikçi çözümlerle, Türkiye'de ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri arasında yerini aldı. Intertech, 100'den fazla ürünü, başta Türkiye olmak üzere, Avrupa ve MEA bölgesindeki 10 ayrı ülkede 40'tan fazla finansal kurumda kullanılıyor. Biz, bir finansal kurumun ihtiyaç duyabileceği tüm ürün ve hizmetleri, Intertech ile uçtan uca tek başına sağlayabiliyoruz."

Intertech'in stratejik çözüm ortağının Microsoft olduğunu belirten Ateş, Intertech'in geliştirmiş olduğu inter-Vision entegre bankacılık platformunun .NET, Microsoft SQL Server gibi Microsoft tabanlı güncel teknolojiler üzerine kurgulandığını vurguladı.

Ateş, "Değişen teknolojiyle yeni sistemler hayatımıza giriyor. Dolayısıyla bu sistemleri, kurallar ve kanunların el verdiği ölçüde kullanmamız lazım ancak önce ne? Önce buna hazır olmamız lazım. Bütün servislerimizi, yazılımlarımızı buna uygun hale getirme çabamız var." ifadelerini kullandı.

" İyi girişimleri uluslararası çapta büyütmek gibi bir hayalimiz var"

Hakan Ateş, DenizBank, geliştirdiği "Deniz'den Toprağa" mobil uygulamasıyla, çiftçilerin ürünlerini daha verimli yetiştirebilmeleri için tüm bilgilere ulaşabilecekleri bir platform sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Deniz'den Toprağa' ile bütün çiftçilerimize, mühendislerle, robotlarla direkt konuşma imkanı veriyoruz. Çiftçimiz zarar gören bitkisinin bir fotoğrafını bize gönderiyor. Biz de buna nasıl tedbir alınacağını saniyeler içerisinde kendisine iletiyoruz. Mesafeleri ve zaman kavramını ortadan kaldırıyoruz. Sadece finansal hizmetler değil, toplumların ihtiyaç duyabileceği her alanda teknolojik çözümler sunarak onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz."

DenizBank'ın kurum içerisinde girişimci çalışanlarına ve kurum dışında potansiyel girişimlere destek vererek ekosisteme katkı sağlamak amacıyla kurduğu Deniz Akvaryum İnovasyon Merkezi'ni geliştirmek istediklerini aktaran Ateş, "Akvaryumun arkasına da bir Akvaryum 'Venture' kurma çabamız var. Bu da parasal olarak girişim sermayesi mahiyetinde olacak. Girişimcilerle, iyi girişimleri mümkün olduğunca ihraç etmeyi hedefliyoruz. İyi girişimleri uluslararası çapta büyütmek gibi bir hayalimiz var." diye konuştu.

Ateş, Bankacılık Denetleme Kurulu'nun açık ve uzaktan bankacılığa ilişkin çalışmalarının önemli olduğunu ifade ederek, bu çalışmalar açık bankacılığı mümkün kılması açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Veri analisti ve veri bilimcisi denilen yeni yeni mesleklerin ortaya çıktığına değinen Ateş, "'Veri petrol gibidir.' yorumunu ben doğru buluyorum. Çünkü veriyi ele geçiren dünyanın hakimi oluyor aslında. Milli veriyi korumak da bu arada çok fazla önem kazanıyor. Bir de bu veriyi kullanmak ve işe yarar hale getirmek var." ifadelerini kullandı.

İnsan kaynağının niteliği önem kazanıyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, günümüzde iş süreçlerinde datanın tutulmasının ve analiz edilmesinin büyük önem kazandığını ifade ederek, tüm kuruluşların ve şirketlerin data yönetimi konusunda yatırımlar yaptığını kaydetti.

Teknosa Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Önder Oğuzhan da, pazarlamanın datayı daha fazla kullanan bir yapıya evrildiğini ifade ederek, "Veriyi kullanan, veriyi sonuca dönük şekilde analiz eden kuvvetli bir yapı için IT ve pazarlamanın çok yakın çalışması lazım. Ayrılan birkaç nokta var ama genel olarak veri etrafında şekillenen bir organizasyon gerekli. Ancak bu şekilde başarı mümkün olur." değerlendirmesini yaptı.

Logo Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Başkanı Hande Yalgın ise, dijital dönüşüm ve veri odaklı yönetimde insan kaynağının niceliğinden çok niteliğinin önem kazandığını söyledi.

"Pek çok alanda yenilikçi çözümler üzerinde çalışıyoruz"

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu da şirketlerin daha fazla insanın hayatına değer katması için yeni dünyanın yeni yetkinliklerinden daha fazla yararlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük 3. GSM operatörü olduklarını aktaran Karakullukçu, "En büyük 2. GSM operatörüyle aramızda çok ufak bir fark var. Her an 2. olabiliriz. Şimdi biz bu sorumluluğun bilinciyle pek çok alanda yenilikçi teknolojiler ve çözümler üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Online gerçekleşen toplantıda bir sunum yapan bilim insanı Efe Yazgan da katılımcılara Cern'de gerçekleştirdikleri yüksek enerji parçacık fiziği deneyleri hakkında bilgiler verdi.

Hakan Ateş, Microsoft, Ateş, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IstanbulTechWeek etkinliği - Son Dakika Ekonomi


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