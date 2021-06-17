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İşte gerçek sevgi! Her gün kanser hastası sevgilisinin kaldığı hastane önünde kamp kuruyor - Son Dakika

İşte gerçek sevgi! Her gün kanser hastası sevgilisinin kaldığı hastane önünde kamp kuruyor

17.06.2021 22:36
İşte gerçek sevgi! Her gün kanser hastası sevgilisinin kaldığı hastane önünde kamp kuruyor, System.String[]

Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf dikkat çekti. Söz konusu fotoğrafta, kanser tedavisi gören sevgilisini hastanede yalnız bırakmayan bir adam yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları, sadakati nedeniyle adama övgü yağdırdı.

Sosyal medyada birbirinden ilginç fotoğraflar dolaşmaya devam ediyor. Twitter'da son olarak gündem olan bir fotoğrafın hikayesi ise dikkat çekti. Söz konusu fotoğrafta hastanede kanser tedavisi gören bir kadın ile sokakta oturan bir adam yer alıyor. Kitap okuyan adamın önündeki not büyük övgü topladı.

"SENİNLE OLAMAM AMA BURADAYIM, SENİ SEVİYORUM"

Fotoğrafta yer alan adamın önündeki kağıtta, "Seninle olamam ama buradayım, seni seviyorum" yazıyor. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, fotoğrafın hikayesini öğrenince hüzünlendiklerini hem de gerçek sevginin hala var olması nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi.

HER GÜN AYNI YERE GİDİYOR

İkilinin uzun süredir sevgili oldukları belirtilirken, hastanedeki kemoterapi tedavisi alan sevgilisini yalnız bırakmayan adamın her gün aynı saatte hastane önüne giderek, sevgilisiyle vakit geçirdiği kaydedildi.

İşte o fotoğraflar:

İşte gerçek sevgi! Her gün kanser hastası sevgilisinin kaldığı hastane önünde kamp kuruyor

Kemoterapi, Kanser, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İşte gerçek sevgi! Her gün kanser hastası sevgilisinin kaldığı hastane önünde kamp kuruyor - Son Dakika


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