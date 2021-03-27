İşte Mars'ın "İki Yüzü" - Son Dakika

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Tienvın-1 keşif aracı, Mars'a yaklaşık 11 bin kilometre mesafeden çektiği iki fotoğrafı Dünya'ya gönderdi.

Açıklamada Güney Yarım Küre'yi gösteren fotoğrafın 16 Mart'ta, Kuzey Yarım Küre'yi gösteren fotoğrafın ise 18 Mart'ta çekildiği kaydedildi.

Fotoğraflarda Mars'ın üzerine düşen güneş ışınları, gezegenin hilal biçimde görünmesini sağlıyor.

Dünya'dan 23 Temmuz 2020'de ayrılan Tienvın-1, Mars yörüngesine girene kadar 202 günlük uçuş gerçekleştirmiş, bu sürede 4 kez yörünge düzeltmesi yapan araç, 475 milyon kilometre mesafe katetmişti.

Tienvın-1, 10 Şubat'ta Mars'ın yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girmişti.

EN GEÇ HAZİRAN'DA MARS'A İNECEK

"Yörünge modülü," "Mars'a iniş modülü" ve "yüzey aracı" bulunan keşif aracıyla iletişim, ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentindeki bir radyo teleskop üzerinden yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle sağlanıyor.

Tienvın-1'in, Mayıs veya Haziran'da Kızıl Gezegen'e inmesi bekleniyor.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor.