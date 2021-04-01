İşte milyonların beklediği yerli aşıda sona doğru...Çerkezköy'deki fabrikada 100 bilim insanı gece gündüz çalışıyor - Son Dakika

İşte milyonların beklediği yerli aşıda sona doğru...Çerkezköy'deki fabrikada 100 bilim insanı gece gündüz çalışıyor

01.04.2021 13:06

İşte milyonların beklediği yerli aşıda sona doğru...Çerkezköy'deki fabrikada 100 bilim insanı gece gündüz çalışıyor Milyonların beklediği yerli aşıdan haber var: 100 bilim insanının yaptığı çalışmalar son noktaya gelindi Yerli aşı mutant virüsüne karşıda etkili olacak Türkiye'nin yerli ve...

İşte milyonların beklediği yerli aşıda sona doğru... Çerkezköy'deki fabrikada 100 bilim insanı gece gündüz çalışıyor

Milyonların beklediği yerli aşıdan haber var: 100 bilim insanının yaptığı çalışmalar son noktaya gelindi

Yerli aşı mutant virüsüne karşıda etkili olacak

TEKİRDAĞ - Türkiye'nin yerli ve milli aşısında milyonları ilgilendiren umutlu haber Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki fabrikadan geldi. 100 bilim insanıyla yapılan yerli aşı çalışmalarında son noktaya gelinirken, yerli aşının mutan virüsüne karşı etkinliğine yönelikte faz çalışmaları yapılıyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki fabrikada gece gündüz demeden çalışan 100 kişilik ekip ile yerli aşıda son noktaya gelindi. Koçak Farma fabrikasında yapılan çalışmalar sonucunda insanları bezdiren korona virüsün yerli aşısı sağlıklı gönüllülerde denenmeye başladı. Birinci faz çalışmalarında sonra gelinen aşının sırada ikinci ve üçüncü faz çalışmaları var. Milyonları ilgilendiren yerli aşının Eylül, Ekim ayında onayı alındıktan sonra piyasaya çıkması bekleniyor. Türkiye'nin yerli ve milli aşısı mutant virüslerin ortaya çıkmasından sonra faz çalışmaları yapılan bir aşı. Bu kapsamda yerli aşının aynı zamanda mutan virüsüne karşı olan etkinliği de araştırılıp faz çalışmaları gerçekleştiriliyor. Faz 2 ve faz 3 çalışmaları da tamamlandıktan sonra Türkiye'nin yerli aşısı olacak.

Firmanın Genel Müdür Yardımcısı Cem Koçak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aşımız hazır. Ürettiğimiz aşı ile faz bir çalışmalarımız geçen hafta itibarı ile başladı. Ürettiğimiz korona virüs aşısının insan çalışmaları başladı. 18-55 yaş aralığında sağlıklı gönüllülerde denenmeye başlandı. Faz iki çalışmaları 200 ile 300 kişi arasında yapılacak. Faz üç çalışmaları sırasında da bu sayı binler ve 10 binleri bulacak. Bu çalışmaların sonuçları olumlu bir şekilde ortaya konduktan sonra da acil kullanım onayına başlayacak ve aşımızın kullanımına başlanacak inşallah. Bu aşı tamamen Koçak Farma ARGE merkezinde geliştirildi. Koçak Farma Bilim ve Teknoloji Bakanlığı onaylı bir ARGE merkezine sahip. Bu AR-GE merkezinde de 100 civarında bilim insanı bu aşıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İnaktif aşı aslında uzun yıllardır hem etkinliği hem de güvenirliliği kanıtlanmış bir üretim teknolojisi. Bu anlamda bu aşının birçok anlamada başarıyla sonuçlanacağını ve güvenlik kullanımına sunulacağını yıllardır edindiğimiz deneyimle biliyoruz. Bu aşı mutant virüslerin ortaya çıkmasından sonraki süreçte faz çalışmaları yapılan aşılar. Aynı zamanda mutan virüse karşı koruyucu olup olmadığını da göstermiş olacak. Sayın Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi şuanda yüzde 70 oranında mutan olduğunu düşünürsek, bu aşı mutant virüse karşı koruyuculuğunu da göstermiş olacak" dedi.

İşte milyonların beklediği yerli aşıda sona doğru...Çerkezköy'deki fabrikada 100 bilim insanı gece gündüz çalışıyor
İşte milyonların beklediği yerli aşıda sona doğru...Çerkezköy'deki fabrikada 100 bilim insanı gece gündüz çalışıyor
İşte milyonların beklediği yerli aşıda sona doğru...Çerkezköy'deki fabrikada 100 bilim insanı gece gündüz çalışıyor
İşte milyonların beklediği yerli aşıda sona doğru...Çerkezköy'deki fabrikada 100 bilim insanı gece gündüz çalışıyor

Koçak Farma, Çerkezköy, Türkiye, Mutant, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İşte milyonların beklediği yerli aşıda sona doğru...Çerkezköy'deki fabrikada 100 bilim insanı gece gündüz çalışıyor - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: İşte milyonların beklediği yerli aşıda sona doğru...Çerkezköy'deki fabrikada 100 bilim insanı gece gündüz çalışıyor - Son Dakika
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