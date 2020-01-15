İstediği Herkese Dönüşebilen Muhteşem Makyaj Sanatçısı ile Tanışın - Son Dakika

Elliot Joseph Rentz ya da diğer adıyla Alexis Stone'u tanımanızda fayda var. Çünkü o makyajı bir adım öteye götürmüş ve dilediği herkese benzemeyi başarmış. Hem de herkese, kadın ya da erkek hemen hemen tüm ünlülere dönüşebiliyor.
Alexis'in fotoğrafına bakalım önce sonra da dönüştüğü karakterlere:
1 Charlize Theron
2- Cher
3- Dita Von Teese
4- Dolly Parton
5- Donatella Versace
6- Ellen
7- Emilia Clarke
8- Jennifer Lawrence
9- Jeremy Meeks
10- Jonny Depp
11- Kylie Jenner
12- Leonardo Dicaprio
13- Madonna
14- Queen Elizabeth
instagram hesabı ise: elliotjosephrentz