İstediği Herkese Dönüşebilen Muhteşem Makyaj Sanatçısı ile Tanışın - Son Dakika

Elliot Joseph Rentz ya da diğer adıyla Alexis Stone'u tanımanızda fayda var. Çünkü o makyajı bir adım öteye götürmüş ve dilediği herkese benzemeyi başarmış. Hem de herkese, kadın ya da erkek hemen hemen tüm ünlülere dönüşebiliyor.



Alexis'in fotoğrafına bakalım önce sonra da dönüştüğü karakterlere:







1 Charlize Theron







2- Cher







3- Dita Von Teese







4- Dolly Parton







5- Donatella Versace







6- Ellen







7- Emilia Clarke







8- Jennifer Lawrence







9- Jeremy Meeks







10- Jonny Depp







11- Kylie Jenner







12- Leonardo Dicaprio







13- Madonna







14- Queen Elizabeth







instagram hesabı ise: elliotjosephrentz