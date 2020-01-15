İstediği Herkese Dönüşebilen Muhteşem Makyaj Sanatçısı ile Tanışın - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat İstediği Herkese Dönüşebilen Muhteşem Makyaj Sanatçısı ile Tanışın - Son Dakika

İstediği Herkese Dönüşebilen Muhteşem Makyaj Sanatçısı ile Tanışın

11 dakika önce

Elliot Joseph Rentz ya da diğer adıyla Alexis Stone'u tanımanızda fayda var. Çünkü o makyajı bir adım öteye götürmüş ve dilediği herkese benzemeyi başarmış.

İstediği Herkese Dönüşebilen Muhteşem Makyaj Sanatçısı ile Tanışın, System.String[]

Elliot Joseph Rentz ya da diğer adıyla Alexis Stone'u tanımanızda fayda var. Çünkü o makyajı bir adım öteye götürmüş ve dilediği herkese benzemeyi başarmış. Hem de herkese, kadın ya da erkek hemen hemen tüm ünlülere dönüşebiliyor.


Alexis'in fotoğrafına bakalım önce sonra da dönüştüğü karakterlere:



1 Charlize Theron



2- Cher



3- Dita Von Teese



4- Dolly Parton



5- Donatella Versace



6- Ellen



7- Emilia Clarke



8- Jennifer Lawrence



9- Jeremy Meeks



10- Jonny Depp



11- Kylie Jenner



12- Leonardo Dicaprio



13- Madonna



14- Queen Elizabeth



instagram hesabı ise: elliotjosephrentz

Makyaj, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:19 
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