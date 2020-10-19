İşten çıkarak evine dönmek istediği esnada kaza yaparak hayatını kaybetti - Son Dakika

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Köstereli'nin cenazesi Akova Mahallesi Hantek Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasına Akova Mahalle Mezarlığına defnedilecek. - SAKARYA

Kaza, gece saatlerinde Hendek ilçesi D100 karayolu Büyükdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Süleyman Köstereli gece saatlerinde çıktığı iş yerinden motosikleti ile evine dönmek istedi. Bu esnada yağış sonrasında kaygan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Kaza sonrası 53 yaşındaki Süleyman Köstereli olay yerinde hayatını kaybetti.

Sakarya 'nın Hendek ilçesinde çalıştığı iş yerinden çıkarak evine dönmek isteyen ve D100 karayolunda motosiklet ile kaza yapan 53 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

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