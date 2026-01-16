İşten Çıkarma Tartışmaları TBMM'de

(ANKARA) - Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Smart Solar fabrikasında, Birleşik Metal-İş Sendikası'nda örgütlü işçilerin grevi devam ederken 44 işçinin 'Kod 46' gerekçesiyle işten çıkarılmasını TBMM gündemine taşıdı. 'Kod 46'nın sendikal faaliyetler ve yasal grev süreçlerinde bir baskı ve yıldırma aracı olarak kullanıldığını belirten Bayhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, kamu teşvikleriyle büyüyen ve yüksek kar ile yatırım rakamları açıklayan şirket hakkında neden etkili bir denetim ve yaptırım mekanizmasının işletilmediğini sordu.

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, Smart Solar'da grev kararı alındığını hatırlattı. Gebze'de fabrika giriş-çıkışlarının açılması yönünde verilen mahkeme kararlarıyla patronun fiilen korunduğunu belirten Bayhan, grev sürecinde aralarında dört işyeri temsilcisinin de bulunduğu 44 işçinin işten çıkarılmasına ilişkin Bakanlık tarafından herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

Bayhan, mahkeme tarafından grev sürecinde tırların fabrikadan çıkarıldığı, üretimin fiilen sürdüğü ve grev kırıcılığı yapıldığının tespit edildiğini hatırlatarak, grev devam ederken bu sevkiyata engel oldukları gerekçesiyle işçilerin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesi kapsamında 'Kod 46' uygulanmak suretiyle tazminatsız ve derhal işten çıkarıldığını ifade etti.

Bayhan, Kod 46'nın sendikal faaliyetler ve yasal grev süreçlerinde bir baskı ve yıldırma aracı olarak kullanıldığını belirterek, kamu teşvikleriyle büyüyen ve yüksek kar ile yatırım rakamları açıklayan Smart Solar hakkında neden etkili bir denetim ve yaptırım mekanizmasının işletilmediğini sordu.

Bayhan, 6356 sayılı Kanun'un 68. maddesini hatırlatarak; yasal grev sırasında grevdeki işin başka işçiler tarafından görülmesinin yasak olduğunu, buna rağmen Smart Solar grevi sürecinde mühendis, insan kaynakları ve beyaz yakalı personelin üretime dahil edildiğini, işçilerin prim ve promosyon vaatleriyle grevden vazgeçirilmeye çalışıldığını ve üretimin fiilen sürdürüldüğünü belirtti. Bayhan, bu fiiller hakkında neden grev kırıcılığı kapsamında işlem tesis edilmediğini sordu.