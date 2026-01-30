İstiflerini bozmadılar! Kahvehane sele teslim oldu ama...

Adana'da etkili olan sağanak yağışta cadde ve sokaklar göle dönerken, bir kahvehaneyi su basmasına rağmen oyun oynamaya devam eden vatandaşların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Kentte dün geceden beri etkisini sürdüren sağanak yağış, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar sular içinde kalırken, bazı vatandaşlar araçlarıyla yolda kaldı.

KENTTE YAŞAM FELÇ OLDU

Merkez Sarıçam ilçesinde birçok binanın bahçesini ve bordum katlarını su bastı. Çarkıpare Mahallesi'nde yolda ilerlerken su birikintisinde mahsur kalan bir vatandaş, çocuğunu kucaklayarak araçtan çıktı. Yine ilçeye bağlı Kılıçlı Mahallesi'nde yolda seyreden otomobil, biriken suda devam edemeyerek yan yattı. Öte yandan kentte çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

OYUN OYNAMAYI BIRAKMADILAR

Sağanak yağışın vurduğu kentlerden Adana'da vatandaşlar kahveyi su basmasını umursamadan oyun oynamaya devam etti. O anlar kameralara yansıdı.