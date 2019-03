Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Burası Türkiye , Burada İş Var" sloganıyla uygulamaya konulan İstihdam Seferberliği Teşvik Paketi kapsamında düzenlenen 'İstihdam Seferberliği Samsun Buluşması'na katılarak, önemli açıklamalarda bulundu.Samsun'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Bakan Selçuk , Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nde usta öğreticiler ve meslek edindirme kurslarından eğitim alan öğrenciler ile bir araya geldi. Canik ilçesinde bulunan Huzurevi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Selçuk, buradan Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçerek engellilerle sohbet etti. Bakan Selçuk, daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen "Burası Türkiye, Burada İş Var" sloganıyla uygulamaya konulan "İstihdam Seferberliği Teşvik Paketi" kapsamında düzenlenen İstihdam Seferberliği Samsun Buluşması'na katıldı."17 yıldır başarılı bir büyüme grafiği izliyoruz"2002 yılından beri devamlı büyüyen bir ekonomi grafiğinden bahseden Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekonomimiz son 17 yıldır başarılı bir büyüme grafiği izliyor. 2002 yılından bu yana ortalama yıllık 5,6 oranında bir büyüme oranına ulaştık. Bu süreçte yeni pazarlara açıldık. Katma değerli ürünlerimizi arttırdık. 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımızı bugün yaklaşık 170 milyar dolara ulaştırdık. Daha fazla çalıştık, daha fazla ürettik. 2002 yılında 727 bin olan işyeri sayımız bugün 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız da 12 milyondan 22,3 milyona ulaştı. Bu 17 yıllık süreçte içte ve dışta çok büyük badireler atlattık. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her türlü antidemokratik girişimin üstesinden geldi. Son olarak 2018 yılında döviz üzerinden ekonomik spekülasyonlara da maruz kaldık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte bütün kabinemizin ekonomik programıyla beraber aldığımız ekonomik tedbirlerle inşallah ekonomik dengelenme hedefi üzerine de inşa ederek, istikrarla devam etmekteyiz. Öncü göstergelere baktığımızda da ekonomimizin bu dengelenme sürecinde büyüme grafiğine tekrar kavuştuğunu görüyoruz." dedi."Son 15 senenin rekorunu kırdık"İş yapma kolaylığı endeksinde son 15 yılın rekorunu kırdıklarının altını çizen Bakan Selçuk, "Uygulamaya koyduğumuz pek çok reform ve teşvikle de iş dünyasının yanında olduğumuzu her zaman gösterdik. Attığımız son adımlarla da iş insanlarının finansmana erişimini kolaylaştırdık. Esnaf ve sanatkarlarımıza işletme-yatırım kredisi imkanı sağladık. Değer üreten, yerli ve milli Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz reformlarımızın sonuçlarının uluslararası göstergelere de yansıdığını görmekteyiz. Dünya Bankası 'nın iş yapma kolaylığı endeksi var. Kredi alma, işe başlama ve yatırımcıların korunması gibi birçok alt göstergede bütün dünyadaki ülkeleri kıyaslıyor. Biz burada hem prosedür sayıları hem süreleri hem de maliyetler gibi kıstaslar üzerinden Türkiye son 15 yılda aldığı en iyi rekoru alarak, 180 ülke içinde 43'üncü sıraya kadar yükseldi. Türkiye'de her geçen gün iş yapmak daha da kolaylaşıyor. İşverenlerimiz daha kolay bir ortamda iş yapma olasılığına kavuşuyor. 180 ülke arasında 43'üncü olmak, son 15 senenin en iyi rekoru. Bu reformlar ve ekonomik büyümenin neticesinde işgücü piyasamız da gelişti. Kadınından gencine daha fazla vatandaşımız iş imkanına kavuştu." diye konuştu."İşverenlerimize 149 milyar liralık bir destek sağladık"İşverenlere sağlanan desteklerden de bahseden Selçuk, "Tüm bu teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayımızda gün geçtikçe artıyor. Bakanlık olarak yeni teşvikimizle beraber toplamda 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamız ile bu gün 1,7 milyona yakın işverenimizin ve 11 milyondan fazla sigortalımızın yanındayız. Pirim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bu yana da biz işverenlerimize 149 milyar liralık bir destek sağladık. Bu da ekonomimizin ve Türkiye'mizin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi aynı zamandı." şeklinde konuştu.Vali Kaymak: "Yabancı yatırımcıları şehrimize çekmek istiyoruz"Samsun'un kalkınması için her alanda çalışma yaptıklarını ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, "İlimizde yatırımcıların yönlendirilebileceği, il merkezine yakın alanlarda yeni OSB 'ler oluşturmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca başta Bafra ve Kavak OSB olmak üzere yeni kurulan Çarşamba OSB'de de yoğun yatırım ve tanıtım faaliyetleri öngörüyoruz. Yabancı yatırımcıları şehrimize çekmek için Katarlı iş adamlarına şehrimizdeki potansiyel yatırım konularını gösteren bir broşürü hazırlayıp gönderdik. İnşallah Samsun, bu çalışmaların meyvesini kısa zamanda alacaktır." açıklamasında bulundu.Hisarcıklıoğlu: "Bu topraklarda bereketi ve umudu biz hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz"İşverenleri yatırım yapmaya davet eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İnsanlar zor günlerinde devletini yanında ister. Devletimiz de bugün zor günümüzde işverenlerin yanında duruyor. ' İşçi çıkartmayın, 3 ay boyunca işçilerin tüm yükünü ben üstlenirim' diyor. Samsun iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Bu fırsatlardan bu tarihi desteklerden faydalanın. İstihdam kampanyasına muhakkak katılın. Hedefimiz çok büyük ama biliyorsunuz insan ancak çalıştığını elde eder. Bize düşen de bu. Gayret bizden, takdir Allah'tan. Zaten ilk gelen sinyallerde biz bu işe hep beraber devlet millet sahip çıktık ilk gelen rakamlar da olumlu. İstihdamda pozitif ivmeyi başlattık. Devamı da gelecek inşallah. En az bir işsiz vatandaşımızı bir işe alarak işinizi geliştirin. Ekonominin büyümesine katkınız olsun. Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun. Bu topraklarda bereketi ve umudu biz hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.Uzunkaya: " İŞKUR 'u birinci kanal olarak kullananların oranı yüzde 61,8'dir"İŞKUR'un istihdamda çok önemli bir kurum olduğunu belirten İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "2017 yılından bu zamana sürdürülen İstihdam Seferberliği'nde Samsunumuz tarihinden aldığı ilhamla görevini yerine getiren bir şehrimizdir. Biz, İŞKUR olarak yaptığımız hizmetlerde paydaşlarımızla işbirliğimiz neticesinde değerlendiren de bir kurumuz. Türkiye'de işverenlerimizin eleman temininde, istihdam işlemlerinde aracılık olarak İŞKUR'u birinci kanal olarak kullananların oranı yüzde 61,8'dir. Bu oran Samsun'da ise yüzde 93,6'dır. Türkiye'de İŞKUR'un Bakanlığımızın ve devletimizin bu yönüyle hizmetlerinden haberdar olma oranı yüzde 46,8 iken Samsunumuzda bu oran 79,3'tü. Bu, Samsun iş çevreleriyle kamu kurumu olan istihdam kurumu olan İŞKUR'umuzun çok ciddi bir işbirliği ile işverenlerimizin de devletimizin kendilerine sunmuş olduğu teşviklerden haberdar olduğunun ifadesidir. Bunun neticesi olarak da Samsun'da daha dün istihdam oranını yüzlerle ifade ettiğimiz noktada 26 binin üzerinde istihdamı ve daha da önemlisi genç ve kadın istihdamını oldukça yüksek rakamlara ulaştıran bir Samsun'dan bahsediyoruz." dedi.Murzioğlu: "Sürdürülebilir bir sanayi alt yapısını bu şehre kazandırmamız gerekiyor"Samsun'a sürdürülebilir bir altyapının kazandırılması gerektiğini vurgulayan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise şunları söyledi:"Geride bıraktığımız her zorlu süreçten olduğu gibi, bundan da güçlenerek ve büyüyerek çıkacağımıza yürekten inanıyoruz. 1901 yılından bu yana Samsun'un kalkınmasına destek veren Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bundan önceki süreçlerde olduğu gibi istihdamın artırılması noktasında yine destek vermeye devam edeceğiz. Bizim daha büyük ve daha güçlü bir aile olabilmemiz için büyümemiz şart. Şüphesiz ki, büyüyememek, yok olmaya denktir. 100. yılı kutlamaya hazırlandığımız bugünlerde, Samsun'un potansiyelinin karşılık bulması ve ülke ekonomisinde daha fazla katma değer sağlayabilmesi için, sürdürülebilir bir sanayi altyapısını bu şehre kazandırmamız gerekiyor. Samsun'un yeni ve büyük bir organize sanayi bölgesine ihtiyacı var. Biz, ihtiyaçlara uygun doğru adresi gösteriyoruz, bunu her yerde söylüyoruz. Beklentilerden, taleplerden uzak, ihtiyaçları görmezden gelerek, farklı alanlarda arz edilen sanayi parselleri ile palyatif çözümler üretmek Samsun sanayisinin gelişimine ket vurmak demektir. Kapasiteyi büyütmeden ilave istihdam sürdürülebilir bir yaklaşım değildir. Samsun sanayisinin önünü açalım. Bu şehre doğru bir sanayi alt yapısını kazandıralım. İstihdamda, Türkiye'de ilk sıralarda yer alacağımızın teminatını ben buradan veriyorum. İstihdam Seferberliğinin özelde Samsun, genelde tüm Türkiye için başarılı sonuçlar elde edeceğine gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına saygıyla selamlıyorum."Program, konuşmaların ardından protokol üyelerine hediyelerin taktim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı.Programa ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan , AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş , AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu , Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ve protokol üyeleri katıldı. - SAMSUN