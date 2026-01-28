İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı - Son Dakika
Ekonomi

İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı

İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı
28.01.2026 09:51
Bayburt, 2026 yılı istihdam hedeflerini tartıştı, mesleki eğitim projeleri değerlendirildi.

İl genelinde istihdamın artırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı 1. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

2026 yılına yönelik planlama ve hedefler, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı. Mevcut uygulamalar değerlendirilerek, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurul toplantısında, aktif iş gücü programları, mesleki eğitim faaliyetleri ve istihdama katkı sağlayacak projeler görüşüldü. Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı, karşılıklı istişarelerle sona erdi.

Toplantıya, ilgili kurum amirleri katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

