İstihdamın Korunması ve Artırılmasını Görüştüler
24 dakika önce
SGK İl Müdürü Erkin Avcı ve İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu ile birlikte TSO'yu ziyaret ederek istihdamın korunması ve artırılması konularını görüştüler.
SGK
İl Müdürü Erkin Avcı ve İŞKUR
İl Müdürü Gönül Demirsu ile birlikte TSO'yu ziyaret ederek istihdamın korunması ve artırılması konularını görüştüler.
SGK İl Müdürlükleri iş birliğinde Ticaret ve Sanayi Odalarına yapılacak bilgilendirme ziyaretleri kapsamında Zonguldak
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu ile Sosyal Güvenlik Kurumu
İl Müdürü Erkin Avcı Zonguldak Sanayi Odasını ziyaret ettiler.
Meclis Başkan Vekili Ömer Faruk Yıldız
, Genel Sekreter
Yardımcısı Mahmut Kayhan
, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Orhan ve Edibe Keleş'in katılımı ile gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
İl Müdürleri ziyaretin amacına esas İstihdamın Korunmasına, (Kısa Çalışma Uygulaması) Artırılmasına (Teşvikler) ve başta imalat sektörüne yönelik çalışmalar olmak üzere Nitelikli İş Gücünün Yetiştirilmesine (Aktif İşgücü Programları) ilişkin Kurum destekleri hakkında bilgilendirme yaptılar. - ZONGULDAK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:03 Kaynak: İHA
Bulut Bilişim, Üç Yılda 130 Bin Kişiye Yeni İş Fırsatları Yaratacak
Kamuda E-fatura Dönemi Başlıyor
Türkiye'de Kayıtlı İşsiz Sayısı 3 Milyon 775 Bin 660 Kişi
Faizsiz Ev Sahibi Yapan Kuruluşlar İçin Devlet Harekete Geçti